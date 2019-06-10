2019-06-10T07:26:57+03:00
Происшествия

В Башкирии при столкновении с фурой на трассе погиб водитель легковушки

Отечественный автомобиль превратился в груду металлолома
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшее воскресенье, 9 июня, в Туймазинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. На 1339 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и большегруз «Scania». От удара отечественная легковушка превратилась в груду металлолома.

По данным ГИБДД по Башкирии, за рулем «Калины» находился 24-летний житель Татарстана, а фурой управлял 49-летний житель Саратовской области.

- В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами был доставлен в больницу, где через полчаса после ДТП скончался. Начато расследование, - сообщает пресс-служба дорожной полиции.

Всего за сутки в Башкирии сотрудники ГИБДД выявили более 2200 нарушений ПДД и задержали 52 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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