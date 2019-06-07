2019-06-07T14:43:14+03:00
Происшествия

В Башкирии на частный дом упало дерево

Оно не устояло под порывами ветра
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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Из-за сильного ветра в Башкирии произошло очередное ЧП. Вчера, 6 июня, под порывами шквалистого ветра не устояло дерево в деревне Рысакаево Белорецкого района. Как сообщили в региональном госкомитете по ЧС, многолетняя сосна рухнула прямо на частный дом.

К счастью, люди не пострадали. Прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной службы распилили ствол и освободили дом.

Жителям Башкирии напоминают, если какое-то дерево вызывает опасения, нужно обратиться с письменным заявлением в Управляющую компанию или ТСЖ. Особо внимательно нужно отнестись к насаждениям, которые расположены ближе, чем в пяти метрах от дома. Согласно нормам, такие деревья необходимо убирать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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