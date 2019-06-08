В Башкирии от укусов клещей пострадали более 4,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 20:04 2019-06-08T20:04:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре Башкирии отчитались о ситуации по клещевому энцефалиту. По состоянию на 6 июня в медицинские организации республики обратились 4596 человек. Для сравнения в прошлом году к этому моменту от укусов клещей пострадало меньше народа - 4368 человек.

Специалисты полагают, что большое количество жалоб на укусы клещей в этом году объясняется ранней весной. Клещи проснулись уже в марте, что обычно им несвойственно.

Жителей Башкирии просят на природе носить правильную одежду, максимально закрывать тело, а открытые участки обрабатывать специальными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU