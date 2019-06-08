В Башкирии от укусов клещей пострадали более 4,5 тысяч человек
Число укушенных приближается к показателям прошлого года
Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Роспотребнадзоре Башкирии отчитались о ситуации по клещевому энцефалиту. По состоянию на 6 июня в медицинские организации республики обратились 4596 человек. Для сравнения в прошлом году к этому моменту от укусов клещей пострадало меньше народа - 4368 человек.
Специалисты полагают, что большое количество жалоб на укусы клещей в этом году объясняется ранней весной. Клещи проснулись уже в марте, что обычно им несвойственно.
Жителей Башкирии просят на природе носить правильную одежду, максимально закрывать тело, а открытые участки обрабатывать специальными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU