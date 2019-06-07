В Уфе приступают к ремонту Бирского тракта

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-07T09:38:03+03:00

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Дорожные рабочие приступают к ремонту Бирского тракта. В мэрии города сообщили, что работы начинаются сегодня, 7 июня, и продлятся почти пять месяцев.

Сегодня дорожники возьмутся за фрезерование покрытия на 12 километрах полотна. Уточняется, что ремонт будет вестись методом холодного «ресайклинга». Ориентировочная дата окончания работ – 25 октября.

В администрации города отмечают, что сейчас в Уфе параллельно приводят в порядок 9 участков улиц. Дорожные службы трудятся на проспекте Октября, улицах Комарова, Владивостокской, Матвея Пинского и Новочеркасской, Ленина, Бакалинской и на дорогах в аэропорт и Шакшу.

ИСТОЧНИК KP.RU