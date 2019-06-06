2019-06-06T14:05:49+03:00
Общество

«Трубку взяла незнакомая женщина»: подробности пропажи 23-летней уфимки

История с исчезновением девушки получила неожиданное продолжение
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие пропавшей в Уфе 23-летней Виктории Поповой в беседе с «Комсомолкой» рассказали подробности ее поиска. Он бесследно исчезла еще 31 мая и до сих пор не вернулась. К поискам уфимки подключилась полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

В тот злополучный день Виктория ушла с работы в районе улицы Айской и должна были приехать домой в Черниковку. Но до дома она так и не добралась. На днях родной сестре девушки удалось дозвониться на ее телефон. Каково же было ее удивление, когда в трубке раздался совершенно незнакомый голос.

- Мы дозвонились на телефон, а трубку берет незнакомая женщина. Оказалось, она купила этот мобильник по дешевке, у незнакомого человека с улицы, - рассказала Любовь Попова.

На данный момент с этой зацепкой работают сотрудники полиции.

Если вам что-то известно о местонахождении Виктории Поповой, просьба сообщить в полицию или по номерам 8(917)785-30-98, 8(917)384-84-86, 7(987)109-87-75.

Приметы Виктории Поповой: рост примерно 150 см, телосложение слегка полноватое, лицо пухлое, округлое, волосы короткие темные, глаза карие.

Была одета: белая рубашка с длинным рукавом, синие джинсы, при себе была маленькая зеленая сумка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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