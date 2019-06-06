«Есть администрация и зеки»: юрист объяснил, почему все встали на защиту кассира из Салавата

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-06T18:09:26+03:00

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Известный в Башкирии юрист Виталий Буркин на своей странице в социальной сети попытался по-своему объяснить, почему жители Башкирии встали на защиту кассирши, похитившей деньги из кассы банка. Напомним, 35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина вынесла крупную сумму из отделения «Россельхозбанка» и скрылась вместе с мужем и двумя дочерьми.

- Кража 23 миллионов кассиром банка из Салавата получила восторженное рукоплескание большинства населения. Журналисты обращаются к вопросами к психологам, но они здесь ни причём. На самом деле все просто, - пишет Виталий Буркин. - Все дело в том, что все мы являемся наследниками Советского союза. А союз не являлся государством - он был большой, огромной зоной. Все население в нем делилось на администрацию и зеков. Причём деление это было сложным. Все зависело не от социального положения человека, а от его места в иерархии. Как в зоне.

По мнению юриста, ровно такая же «система» сложилась в современной России. Он считает, что сейчас в нашей стране нет власти и граждан – «есть администрация и зеки с лагерной иерархией и понятиями».

Он подчеркивает, что подняться в иерархии можно только успешно обманув кого-нибудь.

- Если человек хотя бы отмотал пробег или скрыл дефект при продаже машины, он уже крут. Он поднялся в иерархии, - отмечает юрист.

По его мнению, история с Луизой Хайруллиной как раз подтвердила его догадки.

- Она, между прочим, наколола ни кого-нибудь, а администрацию, причём высших ее представителей. И не имеет никакого значения, будет ли она задержана или нет. Теперь она наверху. А потому и заслужила признания в этой среде, - подытожил Буркин.

ИСТОЧНИК KP.RU