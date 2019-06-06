В Башкирии стартует профилактическая акция от ГИБДД
Дорожные полицейские будут выявлять незарегистрированную мототехнику
Фото: Отдел ГИБДД по Уфе
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Сегодня, 6 июня, в Башкирии стартовала профилактическая операция «Мотоцикл». Как сообщили в ГИБДД республики, акция направлена на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов, скутеров и мопедов.
- Особое внимание уделяется выявлению незарегистрированной мототехники. Транспорт, не соответствующий общепринятым требованиям, будет помещаться на спецстоянки, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
Водителей просят быть осторожнее на дорогах, не нарушать ПДД и не садиться за руль, не имея водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU