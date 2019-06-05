2019-06-05T19:01:10+03:00
Происшествия

В Уфе полицейский два года получал взятки от бизнесмена

Дань брал сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии 37-летний сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями оказался фигурантом уголовного дела о взятках.

Два года он брал деньги у владельца магазина мобильных телефонов. Началось все в апреле 2017 года, когда полицейский вместе с коллегой проверяли его магазин. Они изъяли часть товара и заявили бизнесмену, что возврат и прекращение проверок обойдутся тому в 15 тысяч рублей ежемесячно. Два года тот исправно платил дань, после чего сумму понизили до 12 тысяч в месяц. Всего сотрудник полиции "заработал" 370 тысяч рублей.

Когда терпение предпринимателя иссякло, он обратился в следственный комитет. Вымогателя вскоре задержали.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали в пресс-службе следкома Башкирии.

Личность его сообщника устанавливают.

- Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенантом полиции Романом Деевым по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении их к установленной законом ответственности, - прокомментировали ситуацию в МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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