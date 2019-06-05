2019-06-05T19:52:16+03:00
Происшествия

В селе под Уфой горел частный дом

На месте работают сотрудники МЧС
Рустем АХУНОВ
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В селе под Уфой сгорел жилой домВ селе под Уфой сгорел жилой дом
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В селе Булгаково под Уфой горел двухэтажный частный дом.

По данным МЧС республики, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12.19 по местному времени. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачены сразу несколько зданий на участке – двухэтажный частный дом, два гаражи и баня. Пожар удалось локализовать в 13.27. Еще через 20 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в происшествии нет. На месте работали 14 единиц техники и 33 человека личного состава. Сейчас все обстоятельства выясняет дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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