2019-06-05T13:06:56+03:00
Происшествия

Житель Башкирии взорвал банкомат газом

Горе-воришка спалил все деньги
Рустем АХУНОВ
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Жителя Башкирии будут судить за взрыв банкоматаЖителя Башкирии будут судить за взрыв банкомата
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26-летний житель Башкирии взорвал банкомат и спалил в нем всю наличность.

По данным прокуратуры республики, комичный случай произошел в Дюртюлях в феврале этого года. 26-летний парень занес в торговый центр два баллона с газом и спрятался. Выйдя из укрытия ночью, он взорвал банкомат. Вот только с мощностью молодой человек переборщил – начался пожар, который спалил все 264 тысячи рублей, которые были внутри.

После этого жулик попытался скрыться, но его настигли полицейские. Свою вину мужчина признал. Его обвиняют в покушении на кражу и уничтожении имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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