Житель Башкирии взорвал банкомат газом
Горе-воришка спалил все деньги
Жителя Башкирии будут судить за взрыв банкомата
Изменить размер текста:
26-летний житель Башкирии взорвал банкомат и спалил в нем всю наличность.
По данным прокуратуры республики, комичный случай произошел в Дюртюлях в феврале этого года. 26-летний парень занес в торговый центр два баллона с газом и спрятался. Выйдя из укрытия ночью, он взорвал банкомат. Вот только с мощностью молодой человек переборщил – начался пожар, который спалил все 264 тысячи рублей, которые были внутри.
После этого жулик попытался скрыться, но его настигли полицейские. Свою вину мужчина признал. Его обвиняют в покушении на кражу и уничтожении имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU