Житель Башкирии взорвал банкомат газом

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-05T13:06:56+03:00

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26-летний житель Башкирии взорвал банкомат и спалил в нем всю наличность.

По данным прокуратуры республики, комичный случай произошел в Дюртюлях в феврале этого года. 26-летний парень занес в торговый центр два баллона с газом и спрятался. Выйдя из укрытия ночью, он взорвал банкомат. Вот только с мощностью молодой человек переборщил – начался пожар, который спалил все 264 тысячи рублей, которые были внутри.

После этого жулик попытался скрыться, но его настигли полицейские. Свою вину мужчина признал. Его обвиняют в покушении на кражу и уничтожении имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU