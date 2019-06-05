В Уфе спасатели вытащили из воды полуночного купальца

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-05T09:44:01+03:00

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4 июня уфимские спасатели помогли выбраться из воды 23-летнему парню.

По данным столичного Управления гражданской защиты, инцидент произошел на реке Уфимка. Спасатели услышали, как один из отдыхающих просит помочь утопающему. Сотрудники управления начали действовать оперативно – парню в воде кинули круг, один из спасателей прыгнул в воду, а двое других подплыли к пострадавшему на лодке.

Уже через пару минут парень оказался на суше. Его передали прибывшим на место медикам. Примечательно, что вся эта история произошла в полночь.

ИСТОЧНИК KP.RU