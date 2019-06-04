«Трясло страшно»: cамолет рейса Анталья-Оренбург посадили в Уфе, пассажиры устроили панику
Пассажиры рейса Анталья-Оренбург, совершившего вынужденную посадку в Уфе, устроили панику.
Необычный инцидент произошел поздним вечером 3 июня. Самолет авиакомпания Azur Air совершала рейс из курортной Анталии в Оренбург. Однако погодные условия не позволили аэропорту наших соседей принять рейс – был сильный дождь и ветер. По данным сервиса Flight Radar, воздушное судно некоторое время кружило над Оренбургом, вырабатывая топливо. После этого пилот принял решение посадить машину в уфимском аэропорту. После посадки в Уфе пассажиры злополучного рейса начали панику.
- Был ливень, ветер, гроза и град. Трясло страшно. Я думала, что этот рейс не закончится никогда. Экипаж начал бегать по салону, чтобы освободить аварийный выход. Когда сели в Уфе многие начали просить автобус до Оренбурга. Кричали на пилота и его представителя. В итоге в 2.55 вылетели из Уфы в Оренбург. Слава богу погода успокоилась, и мы долетели за 40 минут. А панику на борту развели мужчины! – пишет пассажирка в соцсетях.
Рейс перенаправили в Уфу
ИСТОЧНИК KP.RU