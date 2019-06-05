2019-06-05T07:30:43+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят преступную группировку, промышлявшую аферами в автостраховании

Среди семи злоумышленников – три бывших сотрудника ГИБДД
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группировки из семи человек, включая трех бывших сотрудников ГИБДД. Их обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования, служебном подлоге и злоупотреблении служебными полномочиями.

Как выяснили следователи, преступники инсценировали ДТП, чтобы потом по фальсифицированным делам по административным правонарушениям получить страховку. Подстроив ДТП, сотрудники ГИБДД, находящиеся в сговоре со злоумышленниками, составляли «липовые» справки и другие документы, а потом приглашали независимого эксперта, который оценивал причиненный ущерб в пользу подельников. Всего с июня 2016 по декабрь 2017 года обвиняемым удалось провернуть более 20 махинаций и получить от страховых компаний около 5,5 миллионов рублей.

- Также один из сотрудников ГИБДД злоупотребил своими полномочиями, уничтожив административный протокол, который был составлен на пьяного водителя иномарки за незаконное вознаграждение, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета. - По результатам служебной проверки двое сотрудников ГИБДД были уволены за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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