В Уфе осудят женщину, убившую своего сожителя три года назад

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-04T16:45:34+03:00

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В Уфе перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в убийстве своего сожителя, совершенном три года назад. 21 августа 2016 года уфимка позвонила в полицию и скорую помощь и сообщила, что обнаружила своего гражданского супруга мертвым, утверждая, что еще накануне вечером он был в полном порядке.

Проведенная судмедэкспертиза установила, что смерть мужчины наступила из-за сдавливания шеи, а серьезная черепно-мозговая травма подтверждала криминальный характер смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но установить причастное лицо сразу не удалось. Лишь только в 2019 году следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД снова опросили семью погибшего уфимца и его сожительницу и выяснили, что о смерти гражданского супруга женщина знала уже ночью, но никому об этом не сообщила. Вскоре причастность уфимки к убийству была установлена.

По версии следствия, в ту роковую ночь женщина поссорилась со своим сожителем и несколько раз ударила его твердым тяжелым предметом по голове и шее, а после скорой помощи объяснила, что случайно ударила мужчину в область горла, от чего тот упал и скончался.

- В настоящее время обвинительное заключение утверждено, вскоре уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU