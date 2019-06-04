В Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-04T14:52:34+03:00

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Серьезное ДТП произошло вчера вечером в Салавате. 37-летний мужчина и 52-летняя женщина спокойно переходили дорогу на улице Ленина, как неожиданно их сбил ВАЗ-2114. Водитель «легковушки», 29-летний местный житель, не притормозил на пешеходном переходе, что и привело к печальным последствиям. Пострадавшие с тяжелыми травмами были срочно доставлены в больницу, а в причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.

- Всего за минувшие на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых 16 человек получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. – Также было выявлено более 2400 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU