2019-06-04T14:52:34+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов

Пострадавшие с травмами были доставлены в больницу
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Серьезное ДТП произошло вчера вечером в Салавате. 37-летний мужчина и 52-летняя женщина спокойно переходили дорогу на улице Ленина, как неожиданно их сбил ВАЗ-2114. Водитель «легковушки», 29-летний местный житель, не притормозил на пешеходном переходе, что и привело к печальным последствиям. Пострадавшие с тяжелыми травмами были срочно доставлены в больницу, а в причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.

- Всего за минувшие на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых 16 человек получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. – Также было выявлено более 2400 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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