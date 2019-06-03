2019-06-03T20:55:25+03:00
Общество

В уфимском детском доме открылась настоящая гостевая кухня

На открытии кулинарной школы присутствовал и мэр Уфы Ульфат Мустафин
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скриншот видео от телеканала "Вся Уфа"Фото: скриншот видео от телеканала "Вся Уфа"
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В уфимском доме №1 открылась новая гостевая кухня. Теперь воспитанники смогут научиться готовить не только простые блюда, но и даже печь торты и варить варенье. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», на торжественном открытии гостевой кухни присутствовал и мэр Ульфат Мустафин, который лично примерил на себя фартук шеф-повара. Оборудовать кухню для маленьких воспитанников помогли уфимские предприниматели.

Также в ближайшее время на территории детского дома оборудуют новую спортивную площадку, а тренировать детей будут игроки волейбольного клуба «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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