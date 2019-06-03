В уфимском детском доме открылась настоящая гостевая кухня
На открытии кулинарной школы присутствовал и мэр Уфы Ульфат Мустафин
Фото: скриншот видео от телеканала "Вся Уфа"
Изменить размер текста:
В уфимском доме №1 открылась новая гостевая кухня. Теперь воспитанники смогут научиться готовить не только простые блюда, но и даже печь торты и варить варенье. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», на торжественном открытии гостевой кухни присутствовал и мэр Ульфат Мустафин, который лично примерил на себя фартук шеф-повара. Оборудовать кухню для маленьких воспитанников помогли уфимские предприниматели.
Также в ближайшее время на территории детского дома оборудуют новую спортивную площадку, а тренировать детей будут игроки волейбольного клуба «Урал».
ИСТОЧНИК KP.RU