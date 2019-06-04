2019-06-04T19:59:25+03:00
Происшествия

В Уфе водитель иномарки сбил старушку, переходящую дорогу

Пенсионерку с тяжелыми травмами доставили в больницу
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Отдел ГИБДД по УфеФото: Отдел ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:

Позачера днем, 2 июня, в Уфе произошло серьезное ДТП. Пожилая женщина переходила дорогу на пешеходном переходе в районе остановки «Театр кукол», когда ее сбил автомобиль «Хонда CRV».

- 65 – летний водитель иномарки, выезжая с местного проезда, при совершении левого поворота на проспект Октября в сторону улицы Кузнецова допустил наезд на 82-летнюю женщину, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, - уточнили в отделе ГИБДД по Уфе.

Пенсионерка получила тяжелые травмы, на скорой ее отвезли в ближайшую больницу, где сейчас за ее жизнь борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24