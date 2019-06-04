В Уфе водитель иномарки сбил старушку, переходящую дорогу

СЕГОДНЯ 19:59 2019-06-04T19:59:25+03:00

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Позачера днем, 2 июня, в Уфе произошло серьезное ДТП. Пожилая женщина переходила дорогу на пешеходном переходе в районе остановки «Театр кукол», когда ее сбил автомобиль «Хонда CRV».

- 65 – летний водитель иномарки, выезжая с местного проезда, при совершении левого поворота на проспект Октября в сторону улицы Кузнецова допустил наезд на 82-летнюю женщину, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, - уточнили в отделе ГИБДД по Уфе.

Пенсионерка получила тяжелые травмы, на скорой ее отвезли в ближайшую больницу, где сейчас за ее жизнь борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU