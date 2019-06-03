2019-06-03T14:31:45+03:00
Общество

В середине недели в Башкирию придут заморозки

Синоптики заявили о резком ухудшении погоды
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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Специалисты Башгидрометцентра заявили о резком ухудшении погодных условий. Как передает пресс-служба МЧС по Башкирии, уже в предстоящую среду, 5 июня ночью температура воздуха упадет до 0, -2 градуса Цельсия.

Как отмечают синоптики, на территории республики местами прогнозируются заморозки на почве и в воздухе. В этой связи экстренное ведомство объявляет штормовое предупреждение. Всем жителям республики следует быть бдительными и осторожными во время поездок на автомобилях. Также садоводам лучше заранее позаботиться о рассаде.

Напомним, уже с завтрашнего дня, 4 июня, в Башкирии ожидаются грозы, кратковременные дожди и сильный ветер. Местами порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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