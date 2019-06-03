В банке впервые прокомментировали присвоение 25 миллионов кассиром из Башкирии

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-03T14:03:03+03:00

В руководстве банка до сих пор не определились с точной суммой, вынесенной из кассы

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Вся Башкирия с замиранием сердца продолжает следить за детективной историей присвоения 25 миллионов рублей сотрудницей отделения «Россельхозбанка» в Салавате. Напомним, что в прошлый понедельник, 27 мая, старший кассир Луиза Хайруллина сложила в сумку пачки с российскими купюрами, долларами и евро, после чего, вежливо попрощавшись с коллегами, ушла домой. Когда вечерняя проверка выявила серьезную недостачу и решила потребовать объяснений от кассира, то от Луизы Хайруллиной, ее супруга и маленьких дочек уже и след простыл. Сейчас беглецов разыскивает полиция, но шансы, что Хайруллины находятся на территории России, тают с каждым днем.

На протяжении недели «КП-Уфа» пыталась получить официальный комментарий у пресс-службы банка, но те хранили гордое молчание. На месте сотрудники также отказались разговаривать с журналистами, сославшись, что всю информацию вправе давать только в головном офисе банка. Наконец, «Россельхозбанк» все же прокомментировал скандальное происшествие.

- В отношении инцидента правоохранительными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Банк оказывает всестороннюю поддержку правоохранителям в пределах полномочий, предоставленных законодательством, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Россельхозбанка».

В самом отделении банка с журналистами общаться отказались наотрезФото: Яна БАЗЕКИНА

Кстати, точную сумму, похищенную из кассы, до сих пор никто ни в самом банке, ни в правоохранительных органах не называют. Если ранее речь шла о 23 миллионах, то сейчас эта цифра возросла до 25 миллионов, подсчет присвоенной наличности продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU