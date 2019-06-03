"Я такое только в кино видел": посреди улицы в Уфе полыхает автомобиль

СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-03T07:05:50+03:00

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На севере Уфы горит легковой автомобиль. Объятую пламенем машину засняли на фото проезжавшие мимо водители. Судя по кадрам, инцидент случился не далеко от дома №167 по улице Интернациональной.

По словам очевидцев, пожар сопровождается громкими хлопками.

- Я такое только в кино видел, - признается один из свидетелей случившегося.

Что стало причиной возгорания, не ясно. Не известно также, есть ли пострадавшие. По кадрам понятно лишь, что огонь фактически полностью уничтожил авто. На момент написания новости пожарные еще не прибыли на место ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU