В Башкирии построят три новые газозаправочные станции
Распоряжение об их создании появилось на портале правовой информации
Фото: Иван ВИСЛОВ
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Скоро в Башкирии появятся три новые газозаправочные станции. Распоряжение о предоставлении земельных участков под строительство объектов опубликовано на портале правовой информации Башкирии в минувшую пятницу, 31 мая.
Согласно документу, территория отдается предприятию в аренду без проведения торгов.
Новые газозаправочные станции планируется открыть в Нефтекамске, на пересечении улиц Автозаводской и Янаульской, в селе Кармаскалы одноименного района, а также в Зубовском сельсовете Уфимского района.
ИСТОЧНИК KP.RU