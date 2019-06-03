2019-06-03T06:39:08+03:00
Общество

В Башкирии построят три новые газозаправочные станции

Распоряжение об их создании появилось на портале правовой информации
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Иван ВИСЛОВ
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Скоро в Башкирии появятся три новые газозаправочные станции. Распоряжение о предоставлении земельных участков под строительство объектов опубликовано на портале правовой информации Башкирии в минувшую пятницу, 31 мая.

Согласно документу, территория отдается предприятию в аренду без проведения торгов.

Новые газозаправочные станции планируется открыть в Нефтекамске, на пересечении улиц Автозаводской и Янаульской, в селе Кармаскалы одноименного района, а также в Зубовском сельсовете Уфимского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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