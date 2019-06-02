На ЕГЭ в Башкирии зафиксировали два нарушения
Школьники пытались пронести шпаргалки
Двух уфимских школьников поймали на использовании запрещенных предметов во время ЕГЭ
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В двух уфимских школах зафиксировали нарушения во время сдачи ЕГЭ по математике.
Газета «Аргументы и Факты - Уфа» со ссылкой на местный обрнадзор сообщает, что выпускники пытались пронести не обязательный экзамен запрещенные предметы. В Советском и Калининском районе ребята пытались воспользоваться мобильным телефоном и бумажной шпаргалкой.
Напомним, что в этом году ЕГЭ в Башкирии сдают порядка 20 тысяч выпускников. Экзамены проходят в период с 27 мая по 1 июля. Контролируют сдачу экзамена сразу несколько структур.
ИСТОЧНИК KP.RU