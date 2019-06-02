Стало известно, сколько за 2018 год заработал главный судебный пристав Башкирии
В ведомстве отчитались о доходах
Главный судебный пристав Башкирии заработал 1,47 миллиона рублей
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Руководитель службы судебных приставов Башкирии Ильнур Махмутов за 2018 год заработал 1,47 миллиона рублей.
Ведомости о доходах семей руководителей опубликовали на официальном сайте ведомства. Главный судебный пристав за прошлый год заработал около 1,47 миллиона рублей. Его супруга задекларировала 949 тысяч рублей доходов. Помимо этого, у четы Махмудовых в собственности есть квартира. Заместили Махмудова заработали по 1 и 1,1 миллиону рублей.
Напомним, что ранее о доходах за год отчитались в Следкоме, прокуратуре и МВД республики.
ИСТОЧНИК KP.RU