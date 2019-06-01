МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом ветре до 26 м/с

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-01T17:45:58+03:00

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Сегодня вечером, 1 июня, а также в ночь на 2 июня погода в Башкирии испортится окончательно. В МЧС по республике предупреждают, что на регион обрушатся грозы и град. Во ливней ветер может усилиться до 21-26 м/с.

По шкале Бофорта, порывы такой силы могут повредить крыши домов и даже повалить деревья.

Автовладельцам советуют припарковать свою машину в надежном месте, где на нее не упадет ни дерево, ни рекламный щит.

ИСТОЧНИК KP.RU