МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом ветре до 26 м/с
Штормовое предупреждение объявлено до утра 2 июня
Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня вечером, 1 июня, а также в ночь на 2 июня погода в Башкирии испортится окончательно. В МЧС по республике предупреждают, что на регион обрушатся грозы и град. Во ливней ветер может усилиться до 21-26 м/с.
По шкале Бофорта, порывы такой силы могут повредить крыши домов и даже повалить деревья.
Автовладельцам советуют припарковать свою машину в надежном месте, где на нее не упадет ни дерево, ни рекламный щит.
ИСТОЧНИК KP.RU