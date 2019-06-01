2019-06-01T15:39:27+03:00
Происшествия

В Башкирии вынесли приговор заказчице и соучастникам убийства бизнесмена

Все они получили от 8 до 17 лет колонии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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История, достойная криминального фильма, случилась в городе Октябрьский в 2016 году, но суд поставил в ней точку лишь недавно.

56-летняя жительница Москвы задумала избавиться от местного бизнесмена и обратилась за помощью к приятелю. Женщина обязалась заплатить миллион рублей за убийство, найти оружие и прочее, а знакомый отвечал за план действий и подбор исполнителей.

Он привлек к делу двух уроженцев Таджикистана, один должен был подстрелить предпринимателя, а второй управлять автомобилем. Но в план вкрались неожиданные помехи. Исполнителя задержали с оружием и составили на него протокол. Тогда злоумышленники заменили его другим гражданином Таджикистана. В марте 2016 года он с пособником подкараулил бизнесмена у дома и выстрелил в него три раза, ранив также его жену. Жертва скончалась на месте.

Позже заказчицу, организатора, пособника и первого незадачливого исполнителя задержали.

Суд приговорил женщину к 17 годам колонии общего режима, а организатора и остальных к срокам от 8 до 15 лет.

В Следкоме по Башкирии рассказали, что двое преступников скрылись от следствия в Таджикистане, но были задержаны местной полицией.

- Им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет – исполнителю убийства и 15 лет – пособнику в совершении убийства, - говорится в сообщении следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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