Депутаты Горсовета Уфы отчитались о доходах за прошлый год

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-01T08:05:57+03:00

Самый богатый из них заработал за год 204 млн рублей

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На сайте Горсовета Уфы появился отчет о доходах депутатов за 2018 год. В совокупности все 34 депутата заработали за год более 860 млн рублей. Больше половины этой суммы – около 515 миллионов рублей – заработали лишь три депутата.

В тройку самых богатых вошли Артур Хазигалеев, Андрей Носков и Кирилл Бадиков.

Совладелец лайфстайл-центра «Башкирия» Артур Хазигалеев задекларировал 204,74 млн руб. дохода. В его пользовании квартиры в России и Турции, мотовездеход, лодка. На его супругу записаны машины БМВ X5 и Porsche, а также почти 6 десятков садовых участков. Ее доход составил около 1 млн рублей.

Вторым состоятельным депутатом стал владелец строительной группы ПСК-6 Андрей Носков. За 2018 год он заработал 164,96 млн рублей. Носкову принадлежат в полной и долевой собственности 12 квартир, жилой дом, 27 участков земли, четыре автомобиля, мотовездеход, моторная лодка и много чего еще. Его супруга задекларировала доход в размере 136 тысяч рублей. На нее записаны два дома, две квартиры, три автомобиля, а также целый автопарк раритетных авто и мотоциклов.

Тройку самых богатых депутатов замкнул глава АО "Уфимское городское агентство ипотечного кредитования" Кирилл Бадиков. Его доход за прошлый год составил 146 млн рублей. Ему принадлежат пять жилых домов, квартиры, два нежилых здания и водный катер. Супруге, заработавшей 133 млн рублей, - доли в доме и квартирах, автомобиль Land Rover и нежилые помещения. Вдобавок на чету Бадиковых оформлены более 300 земельных участков.

Доходы большей части остальных депутатов колеблются в пределах от одного до 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU