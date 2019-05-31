2019-05-31T07:09:06+03:00
Общество

В Башкирии уже полгода разыскивают 34-летнюю Айгуль Коновченко

Женщина пропала в Уфе
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии разыскивают пропавшую в конце января Айгуль КоновченкоВ Башкирии разыскивают пропавшую в конце января Айгуль Коновченко
Изменить размер текста:

В Башкирии волонтеры и полицейские разыскивают пропавшую Айгуль Коновченко.

По данным волонтеров сообщества «Поиск пропавших детей -Уфа», последний раз женщину видели 31 января 2019 года. После этого она перестала выходить на связь с близкими. Пропавшую начали разыскивать.

Приметы пропавшей: рост 160-165 сантиметров, волосы длинные рыжие с красным оттенком, глаза темные.

Во что была одета пропавшая – неизвестно.

Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, сообщите волонтерам по телефону 8-927-969-89-19 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Евгения Куцуева намерена участвовать в выборах главы Башкирии
Дети сказали учителям про море: стало известно, куда могла уехать кассир из Башкирии c 23 млн рублей
«Уфа» победила в первом стыковом матче
«Салават Юлаев» произведет обмен со СКА
Житель Башкирии зарубил своего приятеля топором
В Башкирии иномарка улетела в кювет: пострадали три человека
В Уфе пропала 28-летняя Айгуль Коновченко
В Уфе может появиться новый торгово-развлекательный центр в ярмарочном стиле
Эвакуировали трупы и документы: в больнице Уфы затопило морг
В уфимском Глумилино планируют построить центр спортивной борьбы
Размахивал ножом и угрожал убить: в Башкирии полиция задержала домашнего тирана
В Башкирии запретили продажу алкоголя в некоторые праздничные дни
В Башкирии будут судить полицейских, выбивавших признание из подозреваемого
Власти Уфы рассказали, сколько продлится ремонт улицы Комарова
В Башкирии на глазах приятелей утонул 35-летний мужчина
В Башкирии водитель скутера погиб в ДТП с «Нексией»