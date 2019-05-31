В Башкирии уже полгода разыскивают 34-летнюю Айгуль Коновченко

СЕГОДНЯ 07:09 2019-05-31T07:09:06+03:00

В Башкирии разыскивают пропавшую в конце января Айгуль Коновченко

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В Башкирии волонтеры и полицейские разыскивают пропавшую Айгуль Коновченко.

По данным волонтеров сообщества «Поиск пропавших детей -Уфа», последний раз женщину видели 31 января 2019 года. После этого она перестала выходить на связь с близкими. Пропавшую начали разыскивать.

Приметы пропавшей: рост 160-165 сантиметров, волосы длинные рыжие с красным оттенком, глаза темные.

Во что была одета пропавшая – неизвестно.

Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, сообщите волонтерам по телефону 8-927-969-89-19 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU