В Башкирии водитель скутера погиб в ДТП с «Нексией»
Авария случилась в Иглинском районе
Фото: ГИБДД Башкирии
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Полиция выясняет подробности смертельной аварии в Иглинском районе Башкирии. Сегодня около полудня на дороге Уфа - Иглино - Павловка столкнулись скутер Hors Motors и Daewoo Nexia.
Как сообщил глава Госавтоинспекции республики Динар Гильмутдинов, 64-летний житель Уфы на автомобиле выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь двухколесному транспорту - последовало столкновение. 66-летний водитель скутера погиб на месте от полученных повреждений.
На месте аварии работают дорожная полиция и медики.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU