2019-05-30T13:41:45+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель скутера погиб в ДТП с «Нексией»

Авария случилась в Иглинском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Полиция выясняет подробности смертельной аварии в Иглинском районе Башкирии. Сегодня около полудня на дороге Уфа - Иглино - Павловка столкнулись скутер Hors Motors и Daewoo Nexia.

Как сообщил глава Госавтоинспекции республики Динар Гильмутдинов, 64-летний житель Уфы на автомобиле выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь двухколесному транспорту - последовало столкновение. 66-летний водитель скутера погиб на месте от полученных повреждений.

На месте аварии работают дорожная полиция и медики.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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