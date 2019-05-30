В уфимском Глумилино планируют построить центр спортивной борьбы
В уфимском микрорайоне Глумилино хотят возвести центр спортивной борьбы. Этот проект вынес на обсуждение в социальных сетях врио главы Башкири Радий Хабиров.
- Многие из вас знают, что у нас в республике традиционно сильно развита спортивная борьба. Ей увлечены десятки тысяч детей и взрослых, у нас очень много клубов и секций, много побед на соревнованиях разного уровня... Но при этом у нас нет ни одного серьезного спортивного сооружения для борьбы, - пишет на своей страничке Хабиров.
Такое сооружение решили возвести в Октябрьском районе. Спорткомплекс станет площадкой для соревнований российского и международного уровня. В нем будет спортивно-концертный зал с амфитеатром, тренажерный и актовый залы, помещения для борьбы.
- Упор сделаем на детский спорт, создадим максимум условий для юных спортсменов. Как вам идея? – спрашивает интернет-пользователей Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU