В уфимском Глумилино планируют построить центр спортивной борьбы

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-30T17:58:37+03:00

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В уфимском микрорайоне Глумилино хотят возвести центр спортивной борьбы. Этот проект вынес на обсуждение в социальных сетях врио главы Башкири Радий Хабиров.

- Многие из вас знают, что у нас в республике традиционно сильно развита спортивная борьба. Ей увлечены десятки тысяч детей и взрослых, у нас очень много клубов и секций, много побед на соревнованиях разного уровня... Но при этом у нас нет ни одного серьезного спортивного сооружения для борьбы, - пишет на своей страничке Хабиров.

Такое сооружение решили возвести в Октябрьском районе. Спорткомплекс станет площадкой для соревнований российского и международного уровня. В нем будет спортивно-концертный зал с амфитеатром, тренажерный и актовый залы, помещения для борьбы.

- Упор сделаем на детский спорт, создадим максимум условий для юных спортсменов. Как вам идея? – спрашивает интернет-пользователей Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU