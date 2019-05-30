Стало известно, сколько лет грозит кассиру из Башкирии, укравшей 23 миллиона

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-30T10:41:00+03:00

Женщина может отправиться на 10 лет за решетку

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Против 35-летней кассирши из Салавата, укравшей из кассы «Россельхозбанка» около 23 миллионов рублей, возбудили уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере».

- По данному факту Главным следственным управлением МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до миллиона рублей. Пропавшую сотрудницу банка и ее семью сейчас разыскивают полицейские.

Напомним, что громкая история произошла в минувший понедельник, 27 мая. Старший кассир Луиза Хайруллина вынесла из банка около 23 миллионов рублей, после чего скрылась со своим мужем и двумя маленькими дочками в неизвестном направлении. Беглецов объявили в розыск, также есть предположение, что крупную кражу женщина со своим супругом (также бывшим сотрудником различных банков) планировала заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU