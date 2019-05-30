Эвакуировали трупы и документы: в больнице Уфы затопило морг

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-30T19:03:38+03:00

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Недавно на территории 21-й больницы прорвало канализационные трубы. Все их содержимое устремилось в подвал, где расположен больничный морг и архивы.

Медиками пришлось спешно доставать тела из холодильников, выносить документы, результаты экспертиз. Как сообщает портал ProUfu.ru, вода в помещениях поднялась почти на 70 сантиметров.

К счастью, последствия потопа оказались незначительны, потребовалось лишь заменить линолеум. Трупы вернули в холодильники, а документы – в архивы.

Работники морга рассказали журналистам, что подтопления бывали и раньше. Они начались, когда на территории больницы возвели 16-этажный дом. Специалисты подтвердили, что такое соседство может повлиять на напор воды и вызвать проблемы с канализацией.

ИСТОЧНИК KP.RU