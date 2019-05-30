2019-05-30T08:58:43+03:00
Происшествия

В Башкирии девятилетняя девочка провалилась в колодец

Местные жители боятся, что такое может повториться
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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А вот и колодец, который вызывал опасения у жителей СалаватаА вот и колодец, который вызывал опасения у жителей Салавата
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В селе Месягутово произошел несчастный случай. Девятилетняя девочка возвращалась домой из школы, не заметила под ногами открытый люк и провалилась в трехметровый колодец. Инцидент случился еще в апреле, но известно о нем стало сейчас. Жители Башкирии в социальных сетях опасаются, что подобное может случиться, где угодно.

- 30 апреля официально сообщил Администрации ГО г. Салават о бесхозном открытом колодце на газоне возле тротуара по Юлаева, 34! Ни один сотрудник администрации не шелохнулся за месяц, чтобы хотя бы обозначить опасный объект, - возмущается один из местных жителей.

По его словам, во время ремонтных работ рабочие просто засыпали колодец землей.

- Контроль за колодцами, а так же за работами, проводимыми на муниципальной земле, со стороны администрации кто-нибудь осуществляет? – задается вопросом мужчина.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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