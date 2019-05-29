2019-05-29T16:12:13+03:00
Происшествия

Общественник из Башкирии пообещал оплатить адвоката для кассирши, сбежавшей с 23 млн

Известный в республике бизнесмен Азамат Галин заявил об этом в соцсетях
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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История с «ограблением века» в Салавате продолжает набирать обороты. Пока исчезнувшая с огромной суммой Луиза Хайруллина вместе со своей семьей скрывается от правоохранительных органов, на ее защиту встали многие жители Башкирии.

Так, например, общественный деятель и предприниматель Азамат Галин написал у себя на странице в социальной сети, что оплатит за нее услуги адвоката, если Луизу и ее мужа поймают.

- Если эту женщину поймают, оплачу ей адвоката. Мне кажется, ее не поймают. Похоже, все продумано было давно. И эта огромная волна социального одобрения. Откуда она? Все просто. Мы устали, что нас грабят. Нас грабят каждый день. Все всё знают, - заявил бизнесмен.

На сторону женщины встали и многие жители республики. В соцсетях то и дело появляются одобрительные посты о ее поступке.

Напомним, в минувший понедельник, 27 мая, старший кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина унесла из отделения банка порядка 23 млн рублей и бесследно пропала вместе с мужем и двумя дочерьми.

«Комсомольская Правда - Уфа» не оправдывает действия преступников. Каким бы не было ваше отношение к финансовым структурам, нарушать законодательство нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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