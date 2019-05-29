Стало известно, что могло подтолкнуть кассира из Башкирии похитить 23 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-29T10:27:50+03:00

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Супруг женщины, похитившей из банка в Салавате 23 миллиона рублей, оказался злостным неплательщиком.

В минувший понедельник, 28 мая, старший кассир единственного в городе Салават отделения «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина отпросилась с работы пораньше и ушла. Вместе с ней бесследно пропала огромная сумма денег – не менее 23 млн рублей. Возможно, решиться на такой отчаянный шаг женщина могла из-за долгов мужа.

По данным из открытых источников, Марат Хайруллин должен одному из банков чуть более одного миллиона рублей. Кредит он взял еще до 2017 года и до сих пор не смог расплатиться. Банк обязал его вернуть кредит через суд, в службе судебных приставов возбудили исполнительное производство. Однако на момент пропажи Хайруллиных деньги так и не были возвращены.

Напомним, неординарный случай произошел накануне в Салавате. Старшая кассир Луиза Хайруллина вынесла из банка порядка 23 млн рублей и бесследно пропала вместе с супругом и двумя дочерьми.

ИСТОЧНИК KP.RU