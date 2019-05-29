Голкипер «Агидели» Анна Пругова признана лучшим игроком ЖХЛ
Ее команда второй год подряд выигрывает женский чемпионат России по хоккею
Фото: КХЛ
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Вчера, 28 мая, в подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия сезона КХЛ. Для представителей Уфы прошедший сезон можно назвать вполне удачным – сразу три игрока системы «Салавата Юлаева» получили индивидуальные трофеи по итогам сезона.
Сначала лучшим голкипером сезона 2018/2019 в КХЛ был признан юлаевец Юха Метсола, а затем вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова стала лучшим игроком ЖХЛ.
Приз Анне Пруговой на церемонии вручила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.
ИСТОЧНИК KP.RU