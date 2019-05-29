2019-05-29T15:21:46+03:00
Спорт

Голкипер «Агидели» Анна Пругова признана лучшим игроком ЖХЛ

Ее команда второй год подряд выигрывает женский чемпионат России по хоккею
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: КХЛФото: КХЛ
Изменить размер текста:

Вчера, 28 мая, в подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия сезона КХЛ. Для представителей Уфы прошедший сезон можно назвать вполне удачным – сразу три игрока системы «Салавата Юлаева» получили индивидуальные трофеи по итогам сезона.

Сначала лучшим голкипером сезона 2018/2019 в КХЛ был признан юлаевец Юха Метсола, а затем вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова стала лучшим игроком ЖХЛ.

Приз Анне Пруговой на церемонии вручила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улицу Менделеева в Уфе частично перекроют на время марафона
В Башкирии полиция объявила в розыск дочерей кассирши, пропавшей с 23 миллионами
В Уфе суд оставил под домашним арестом двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы
Общественник из Башкирии пообещал оплатить адвоката для кассирши, сбежавшей с 23 млн
Щенок спел с хозяином, играющим на флейте
В Уфе на крыше многоэтажки нашли огнемет
Выгоды покупки квартиры с аукциона?
В Башкирии безногому инвалиду отменили штраф за нескошенную траву
В аэропорту Уфы отменили рейс в Москву на «Суперджете»
Житель Башкирии устроил стрельбу в ночном клубе
«Боже храни их и помоги сбежать»: что жители Башкирии думают о кассире, похитившей 23 млн
В Башкирии осудят директора школы, где ученик напал с ножом на одноклассников
Стало известно, что могло подтолкнуть кассира из Башкирии похитить 23 млн рублей