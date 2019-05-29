Голкипер «Агидели» Анна Пругова признана лучшим игроком ЖХЛ

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-29T15:21:46+03:00

Ее команда второй год подряд выигрывает женский чемпионат России по хоккею

Изменить размер текста: A A

Вчера, 28 мая, в подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия сезона КХЛ. Для представителей Уфы прошедший сезон можно назвать вполне удачным – сразу три игрока системы «Салавата Юлаева» получили индивидуальные трофеи по итогам сезона.

Сначала лучшим голкипером сезона 2018/2019 в КХЛ был признан юлаевец Юха Метсола, а затем вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова стала лучшим игроком ЖХЛ.

Приз Анне Пруговой на церемонии вручила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU