Урны, кресло и топор: в Уфе спасатели очистили дно пруда в парке Первомайский
Чего только не извлекли спасатели вчера, 28 мая, со дна пруда в парке Первомайский. В водоёме нашлись шесть урн для мусора, лопаты и грабли, даже топор. Спасатели подняли со дна знак «Купание запрещено», кресло с детского аттракциона, части колеса фуры, а также привычные бутылки и арматуру.
В Управлении гражданской защиты города рассказали, что общий вес посторонних предметов составил больше ста килограммов. Многие из найденных вещей администрация парка считала давно потерянными и была рада увидеть вновь.
30 мая спасателей ожидают новые находки. В этот день они выйдут на очистку берега Уфимки на участке от пляжа «Берег солнца» до и водно-спасательной станции.
ИСТОЧНИК KP.RU