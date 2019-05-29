Урны, кресло и топор: в Уфе спасатели очистили дно пруда в парке Первомайский

СЕГОДНЯ 06:11 2019-05-29T06:11:32+03:00

Многие из этих предметов считались безвозвратно потерянными и вот нашлись на дне пруда

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Чего только не извлекли спасатели вчера, 28 мая, со дна пруда в парке Первомайский. В водоёме нашлись шесть урн для мусора, лопаты и грабли, даже топор. Спасатели подняли со дна знак «Купание запрещено», кресло с детского аттракциона, части колеса фуры, а также привычные бутылки и арматуру.

В Управлении гражданской защиты города рассказали, что общий вес посторонних предметов составил больше ста килограммов. Многие из найденных вещей администрация парка считала давно потерянными и была рада увидеть вновь.

30 мая спасателей ожидают новые находки. В этот день они выйдут на очистку берега Уфимки на участке от пляжа «Берег солнца» до и водно-спасательной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU