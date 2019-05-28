В Башкирии задержали мужчину, который до смерти забил своего товарища

28 Май 19:02 2019-05-28T19:02:52+03:00

Поймать его удалось через три месяца

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В Башкирии под стражу взяли 35-летнего жителя Кумертау. Он подозревается по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

16 февраля текущего года он вместе со своим 40-летним товарищем устроил застолье. Изрядно выпив, между ними произошла ссора. Тогда злоумышленник набросился на своего собутыльника и нанес ему множественные удары по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник после совершения преступления скрылся, задержали его только 24 мая в Стерлитамаке.

- В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, и судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU