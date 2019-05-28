Висячий мост в саду Салавата Юлаева в Уфе закроют на ремонт
Работы планируют завершить к 10 июня
фото: архив КП
Изменить размер текста:
Сегодня, 28 мая, в саду имени Салавата Юлаева в Уфе начали ремонтировать висячий пешеходный мост. Работы планируют завершить до 10 июня. Об этом сообщили в мэрии Уфы.
В администрации отметили, что сад Салавата Юлаева является одним из любимых мест для отдыха горожан. Отсюда открывается прекрасный вид на реку Белую и южный склон.
Также в сквере есть скамейки, беседки, в которых можно отдохнуть. Последние, к тому же, подсвечиваются ночью светодиодными прожекторами.
ИСТОЧНИК KP.RU