Висячий мост в саду Салавата Юлаева в Уфе закроют на ремонт

СЕГОДНЯ 18:19 2019-05-28T18:19:50+03:00

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Сегодня, 28 мая, в саду имени Салавата Юлаева в Уфе начали ремонтировать висячий пешеходный мост. Работы планируют завершить до 10 июня. Об этом сообщили в мэрии Уфы.

В администрации отметили, что сад Салавата Юлаева является одним из любимых мест для отдыха горожан. Отсюда открывается прекрасный вид на реку Белую и южный склон.

Также в сквере есть скамейки, беседки, в которых можно отдохнуть. Последние, к тому же, подсвечиваются ночью светодиодными прожекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU