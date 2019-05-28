Стало известно в каких районах Башкирии люди чаще всего умирают из-за проблем с сердцем

СЕГОДНЯ 07:12 2019-05-28T07:12:15+03:00

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Накануне на оперативном совещании в башкирском правительстве и.о. главы минздрава республики назвал районы с самой высокой смертностью населения из-за проблем с сердцем. Максим Забелин заявил, что самые высокие показатели зафиксированы в пяти районах. Первое место в этом печальном рейтинге занял Ишимбайский район – там смертность составляет 954,7 человек на 100 тысяч населения.

На втором месте оказался Аургазинский район, где от сердечно-сосудистых заболеваний умирают в среднем 902,3 человека на 100 тысяч населения. В нехороший список попали также Куюргазинский район с показателем 843,1 человека на 100 тысяч населения, Зилаирский (831,9) и Учалинский район (812,7).

ИСТОЧНИК KP.RU