2019-05-28T06:39:07+03:00
Политика

Стало известно кто из депутатов Курултая самый богатый

На днях башкирские парламентарии отчитались о доходах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии отчитались о своих доходах за 2018 год. Согласно опубликованным документам, самым богатым парламентарием республики стал Олег Филиппов, член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

По официальным данным за год Филиппов заработал более 149 млн рублей. В его собственности числится прицеп к легковой машине, 4 квартиры, дом площадью 114,3 квадратных метра, земельный участок в 2,5 тысячи кв. м. и еще 4 объекта недвижимости.

Чуть меньше своего коллеги заработал член комитета по госстроительству и судебным вопросам Ахмет Ишмухаметов. Он задекларировал более 146 млн рублей. Ему принадлежит также внедорожник Rangerover, прицеп к легковому автомобилю, 13 земельных участков, дом площадью 282,7 кв. метров, квартира в 201, 1 кв. метров, 3 гаража и еще 8 объектов недвижимости.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев задекларировал скромные 6,37 млн рублей дохода за прошлый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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