2019-05-28T06:50:29+03:00
Происшествия

Поиски 29-летнего Ильшата Тагирова в Уфе завершились трагедией

Мужчину нашли мертвым
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии сегодня, 27 мая, прекратили поиски 29-летнего Ильшата Тагирова. Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили печальные новости – молодой человек погиб. Что с ним произошло, и где его нашли – не сообщается.

Напомним, что мужчина пропал 20 мая. Он сел за руль своей «Шкоды Рапид» и уехал в неизвестном направлении. После того, как он перестал отвечать на звонки, родные забеспокоились и подали его в розыск. Однако живым его увидеть не удалось.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Ильшата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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