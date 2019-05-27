Стали известны подробности истории с отравлением детей газом в Уфе

27 Май 17:51 2019-05-27T17:51:23+03:00

В квартире с ними находилась мама и бабушка

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В уфимской квартире с детьми, которые отравились газом, находились их мама и бабушка.

Напомним, что инцидент произошел в одной из квартир в Демском районе башкирской столицы в минувшее воскресенье, 26 мая. Как сообщили журналистам государственного портала «Башинформ» в госкомитете республики по ЧС, в помещении с несовершеннолетними 6 и 14 лет находились их мама и бабушка. Остается неизвестным, почему взрослые не смогли уследить за состоянием газового оборудования.

Пострадавших детей доставили в больницу с диагнозом «отравление бытовым газом». На место происшествия выезжали сотрудники аварийной газовой службы и управления гражданской защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU