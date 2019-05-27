«Мать - молодая и гулящая»: подробности истории с отравившемся мальчике из Башкирии

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-27T14:45:38+03:00

На фото умерший мальчик еще совсем маленький. Рядом с ним бабушка и дедушка.

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26 мая в одном из сел Баймакского района Башкирии произошла трагедия – двухлетний мальчик съел таблетки и умер от передозировки. Он воспитывался 20-летней матерью и бабушкой. Произошедшее сейчас проверяют следователи.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в тот день малыш остался с бабушкой. Он каким-то образом получил доступ к лекарствам.

"Комсомолке" стали известны подробности жизни семьи, в которой рос ребенок.

- Семья неблагополучная. Мать ребенка – молодая гулящая девушка. Мать, то есть бабушка мальчика, тоже постоянно выпивала. Ребенок ходил в садик - был постоянно грязно одет, ходил голодный, - рассказал местный житель.

Также он отметил, что отец ребенок – гость из Средней Азии. Известно, что его выдворили из России.

ИСТОЧНИК KP.RU