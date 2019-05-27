У безработного уфимца похитили 250 тысяч рублей из его Land Cruiser
Полицейские ищут воришек
Полицейские Уфы разыскивают жуликов, укравших из машины безработного 250 тысяч рублей
Изменить размер текста:
В Уфе из машины безработного мужчины украли 250 тысяч рублей.
По данным ГТРК «Башкортостан», преступление произошло накануне прямо в центре города – на улице Чернышевского. Неизвестные разбили окно дорогой иномарки и вытащили из салона в сумку, в которой находилась крупная сумма – 250 тысяч рублей. Примечательно, что владельцем богатства оказался безработный 35-летний уфимец. Откуда у безработного мужчины дорогая иномарка и сумка с деньгами не сообщается.
Сейчас стражи порядка разыскивают жуликов. По факту кражи возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU