У безработного уфимца похитили 250 тысяч рублей из его Land Cruiser

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-27T11:45:43+03:00

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В Уфе из машины безработного мужчины украли 250 тысяч рублей.

По данным ГТРК «Башкортостан», преступление произошло накануне прямо в центре города – на улице Чернышевского. Неизвестные разбили окно дорогой иномарки и вытащили из салона в сумку, в которой находилась крупная сумма – 250 тысяч рублей. Примечательно, что владельцем богатства оказался безработный 35-летний уфимец. Откуда у безработного мужчины дорогая иномарка и сумка с деньгами не сообщается.

Сейчас стражи порядка разыскивают жуликов. По факту кражи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU