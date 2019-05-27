2019-05-27T11:07:41+03:00
Происшествия

В Башкирии двухлетний малыш умер, отравившись таблетками

Случай произошел в Баймакском районе
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии двухлетний ребенок насмерть отравился таблеткамиВ Башкирии двухлетний ребенок насмерть отравился таблетками
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В Баймакском районе Башкирии двухлетний ребенок умер, отравившись таблетками.

Известно, что несчастный случай произошел в деревне Балапан в Баймакском районе республики. Малыш каким-то образом получил доступ к лекарствам. Родственники не смогли углядеть за ребенком. К сожалению, спасти отравившегося сильнодействующими препаратами ребенка не удалось.

По словам местных жителей, семья, в которой жил ребенок, была неблагополучной. Инцидент произошел в момент, когда малыш находился с бабушкой.

По факту случившегося сыщики Башкирии начали доследственную проверку. Сейчас они устанавливают все обстоятельства истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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