В Башкирии два ребенка отравились бытовым газом
Случай прокомментировали в правительстве республики
В Уфе дети отравились бытовым газомФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
В Уфе двое детей отравились бытовым газом.
Об инциденте рассказал глава госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров рассказал во время оперативного совещания в правительстве республики. По данным чиновников, случай произошел в одной из уфимских квартир в минувшее воскресенье, 26 мая.
Гумеров рассказал, что инцидент произошел из-за неисправного состояния газового оборудования. Ребят пришлось доставить в больницу с диагнозом «отравление бытовым газом». Об их состоянии в правительстве ничего не рассказали. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU