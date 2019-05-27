2019-05-27T10:50:50+03:00
Происшествия

В Башкирии два ребенка отравились бытовым газом

Случай прокомментировали в правительстве республики
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Уфе дети отравились бытовым газомВ Уфе дети отравились бытовым газомФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Уфе двое детей отравились бытовым газом.

Об инциденте рассказал глава госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров рассказал во время оперативного совещания в правительстве республики. По данным чиновников, случай произошел в одной из уфимских квартир в минувшее воскресенье, 26 мая.

Гумеров рассказал, что инцидент произошел из-за неисправного состояния газового оборудования. Ребят пришлось доставить в больницу с диагнозом «отравление бытовым газом». Об их состоянии в правительстве ничего не рассказали. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24