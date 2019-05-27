В Башкирии два ребенка отравились бытовым газом

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-27T10:50:50+03:00

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В Уфе двое детей отравились бытовым газом.

Об инциденте рассказал глава госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров рассказал во время оперативного совещания в правительстве республики. По данным чиновников, случай произошел в одной из уфимских квартир в минувшее воскресенье, 26 мая.

Гумеров рассказал, что инцидент произошел из-за неисправного состояния газового оборудования. Ребят пришлось доставить в больницу с диагнозом «отравление бытовым газом». Об их состоянии в правительстве ничего не рассказали. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU