«Сделал первый шаг»: тяжелобольному мальчику из Башкирии помогли пройти дорогую реабилитацию

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-27T08:59:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Мама семилетнего Рафаэля Шакирова из Башкирии благодарит всех, кто откликнулся на беду ее сына и помог собрать денег на реабилитацию в уфимском центре. Результаты отказались поразительными – мальчик не только стал активно разговаривать, радуя маму новыми словами, но даже смог сделать несколько первых шагов с помощью ходунков, а также научился стоять возле стенки.

- До реабилитации Рафаэль не говорил имена родных и близких, даже свое имя не умел выговорить. А сейчас он научился говорить свое имя: «Я – Фаель» и имена бабушек, дедушек, папы, - радуется Алия.

А ведь еще несколько месяцев назад эти простые, но очень важные успехи казались недостижимыми. Дело в том, что у Рафаэля серьезные диагнозы – спастический тетрапарез (разновидность ДЦП) и задержка речевого развития. Мама ожидала появления на свет двойни – и вот старший Рустем родился абсолютно здоровым, а младший Рафаэль из-за проблем с дыханием почти месяц пролежал на реанимации на ИВЛ, и врачи не давали прогнозов – выживет ли малыш. Ребенок выжил, но проблемы со здоровьем остались, и все эти годы родители делали все возможное, чтобы поставить сына на ноги.

- Огромное спасибо благотворительному фонду «Наши Дети» за предоставленную помощь. Рафаэль еще на один шаг приблизился к своей главной мечте - ходить! – благодарит всех мама мальчика Алия Шакирова.

ИСТОЧНИК KP.RU