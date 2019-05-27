Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Уфы в Москву
Причины возникновения ситуации неизвестны
Авиакомпания отменила рейс из Уфы в Москву
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«Аэрофлот» отменил рейс из Уфы в Москву.
Информацией во время проведения оперативного совещания поделился глава госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов.
- Сегодня был отменен рейс Уфа-Москва. Плановое время вылета было в девять вечера. Все 66 пассажиров предупредили об отмене рейса. Они будут переоформлены на другие рейсы. К авиакомпании они претензий не имеют, - рассказал чиновник от транспорта.
Остается неизвестным, из-за чего отменили рейс, летящий в столицу России. На прошлой неделе также возникали похожие ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU