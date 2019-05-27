В Башкирии разыскивают пропавшего в День последнего звонка Дениса Стрипкова

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-27T08:42:21+03:00

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В Стерлитамаке волонтеры разыскивают пропавшего 25 мая 28-летнего Дениса Стрипкова.

По данным поискового сообщества «Отклик-Стерлитамак», Денис вышел из дома еще в прошлую субботу, 25 мая, но домой так и не вернулся. Обеспокоенные близкие парня обратились за помощью к волонтерам. Известно, что Денис нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые короткие, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, свитер, синие джинсы и белые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Денис, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам по телефону 8-987-106-06-01 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU