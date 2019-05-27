47-летний житель Башкирии обокрал родную сестру
Он похитил у нее 50 тысяч рублей и другие ценности
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Накануне в полицию обратилась 37-летняя жительница деревни Большесухоязово. Женщина сообщила, что в ночь на 25 мая кто-то проник в дом и украл 50 000 рублей, сотовый телефон, золотое кольцо и два ящика водки.
Полицейские выяснили, что кражу совершил ранее судимый родной брат пострадавшей. У него позднее обнаружили вещи потерпевшей и часть денег.
- Мужчина не стал отрицать свою вину, в его отношении возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы, - прокомментировали в МВД по РБ.
ИСТОЧНИК KP.RU